Тренеры "Спартака" и "Рубина" оштрафованы по итогам матча 13-го тура РПЛ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, возглавивший клуб 14 октября, оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ с "Рубином" (0:0), об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

"Тедеско оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что трижды вышел за пределы технической зоны, – сообщил Григорьянц, слова которого приводит ТАСС. – Наставник "Рубина" Роман Шаронов вышел из технической зоны шесть раз и оштрафован на 20 тысяч рублей".

Напомним, "Спартак" с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, а "Рубин" расположился на девятой строчке, имея в активе также 15 очков. В следующем туре "красно-белые" 27 октября на выезде сыграют с "Локомотивом", а казанцы двумя днями ранее примут "Урал".