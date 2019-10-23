Российские стратеги прилетели в ЮАР

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на авиабазе "Ватерклоф" в Южно-Африканской Республике. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, боевые машины пролетели 11 тысяч километров за 13 часов. Маршрут пролегал над Каспийским и Аравийским морями, а также над Индийским океаном.

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen. Цель визита российских самолетов – развитие военного сотрудничества. Кроме Ту-160, в Республику должны прилететь российский сверхтяжелый транспортник Ан-124 "Руслан" и пассажирский лайнер Ил-62.

Напомним, похожий визит состоялся в 2018 году, когда Ту-160 и Ан-124 летали в Венесуэлу. Там российские пилоты провели несколько тренировок с местными летчиками.

Ту-160 – российский стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а топлива ему хватает примерно на 24 часа полета. Основное вооружение самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-101.