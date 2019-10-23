Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

В Генпрокуратуре России предлагают запретить публиковать информацию о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений, передает ТАСС.

Как заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева в ходе круглого стола в Совете Федерации, для этого необходимо усовершенствовать законодательство о СМИ.

По словам Зайцевой, в этом году Генпрокуратурой проведены проверки в Забайкальском крае, а также в ряде других российских регионов в связи с информацией о распространении криминальной субкультуры.

Проверка показала, что приверженность криминальной субкультуры распространяется очень быстро через Интернет. В ходе проверки, длившейся несколько месяцев, было заблокировано более 7 тысяч сайтов, на которых распространялись призывы к подключению к подобным движениям.

Зайцева отметила, что ведомство поддерживает инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации.