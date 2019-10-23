Детей в Ярославской области не будут высаживать из автобуса без проездного

Детей без проездных билетов запретят высаживать из общественного транспорта. Такое решение приняли депутаты одного из комитетов Ярославской областной думы. Проблему поднял региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Он же внес инициативу разослать официальные письма транспортным компаниям, где будет прописан запрет.

Как передает "Вести Ярославль", депутаты поддержали предложение омбудсмена. Теперь в области зимой и в холодное межсезонье детей не будут высаживать из общественного транспорта, если у них нет проездного. Михаил Крупин считает недопустимой практику, которая использовалась раньше. Если ребенок не мог найти транспортную карту, его высаживали из автобуса, он стоял на морозе, и у него не было возможности добраться до места. В любом случае водитель ли, кондуктор должны установить личность ребенка и выйти на законных представителей со штрафными санкциями. Отныне такое не должно повторяться.