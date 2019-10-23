"РБ Лейпциг" – "Зенит". Дзюба и Азмун выйдут с первых минут

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде сыграет с немецким "РБ Лейпцигом". Тренерский штаб "сине-бело-голубых" во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на предстоящее противостояние с "быками".

"Зенит": Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Лунев, Осорио, Смольников, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мак.

"РБ Лейпциг": Гулач, Орбан, Юпамекано, Забитцер, Форсберг, Клостерманн, Лукмен, Мюкиле, Лаймер, Кампл, Вернер.

Запасные: Мвого, Сараччи, Айдара, Поульсен, Нкунку, Кунья, Демме.

Напомним, подопечные Сергея Семака сыграли вничью с французским "Лионом" (1:1), затем обыграли португальскую "Бенфику" (3:1) и с четырьмя очками возглавляют группу G. Матч "РБ Лейпциг" – "Зенит" состоится в среду, 23 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени.