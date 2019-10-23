Екатерина. Самозванцы
Live

Тема:

Конфликт в Сирии 34 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 октября 201919:14

Трамп отменил санкции против Турции

Трамп отменил санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

Как передает "Интерфакс", глава Белого дома отметил, что дал указание министру финансов отменить все ограничения против Турции, введенные 14 октября в ответ на операцию Анкары "Источник мира на территории северо-востока Сирии. Трамп добавил, что санкции вернутся, если Турция вновь начнет боевые действия, в частности, будут значительно повышены пошлины на сталь и всю другую продукцию из этой страны.

Анкара остановила военную операцию, после того, как на переговорах в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что курдским отрядам на севере Сирии дается 150 часов на отход от границы, после чего данную территорию будут совместно патрулировать российские и турецкие военнослужащие, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники.

Ранее по теме

Сейчас

19:01

Трамп отменил санкции против Турции

17:02

Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении

13:07

РФ простила Африке 20 миллиардов долгов

10:09

Зеленский ждет скорой встречи в нормандском формате

09:46

Песков: Штаты предали курдов

09:20

ЧП на норильском руднике: возбуждено уголовное дело

23:55

Московский "Локомотив" уступил в Лиге чемпионов "Ювентусу"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

9 минут назад
Трамп отменил санкции против Турции

Трамп отменил санкции против Турции

37 минут назад
Американцы объяснили, за что задержали Билалова

Американцы объяснили, за что задержали Билалова

1 час назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
20:00

Саммит "Россия - Африка". Встречи Владимира Путина
21:00

Форум "Россия - Африка". Торжественный прием от имени президента РФ
Все трансляции
Медведев с Козаком зажигалкой протестировали тревожные датчики "СИБУРа"

Медведев с Козаком зажигалкой протестировали тревожные датчики "СИБУРа"

3 часа назад
Московский октябрь может войти в тройку самых теплых

Московский октябрь может войти в тройку самых теплых

3 часа назад
Банки и платёжные сервисы испугались за пользователей смартфонов Samsung

Банки и платёжные сервисы испугались за пользователей смартфонов Samsung

2 часа назад
9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

9 часов назад
"РБ Лейпциг" – "Зенит". Дзюба и Азмун выйдут с первых минут

"РБ Лейпциг" – "Зенит". Дзюба и Азмун выйдут с первых минут

51 минута назад
Превратил в батраков: у многодетного отца отбирают детей

Превратил в батраков: у многодетного отца отбирают детей

1 час назад
Алла Сурикова рассказала, как Андрей Миронов угрожал жениться на ее третьем муже

Алла Сурикова рассказала, как Андрей Миронов угрожал жениться на ее третьем муже

4 часа назад
В московском салоне красоты систематически избивали клиенток

В московском салоне красоты систематически избивали клиенток

2 часа назад
Роботы-полицейские могут появиться в России уже через 10 лет

Роботы-полицейские могут появиться в России уже через 10 лет

3 часа назад
Били руками и ногами, обещали утопить: в Нижнем Новгороде задержаны экс-сотрудники полиции

Били руками и ногами, обещали утопить: в Нижнем Новгороде задержаны экс-сотрудники полиции

3 часа назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

2 часа назад
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

10 часов назад
Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

22.10.2019 15:23
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Google заявил о достижении "квантового превосходства"

Google заявил о достижении "квантового превосходства"

20 минут назад
Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

41 минута назад
Правительство Бурунди перейдёт на российские офисные приложения

Правительство Бурунди перейдёт на российские офисные приложения

59 минут назад
Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов

Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов

1 час назад
Вратарю "Магнитки" Кошечкину в игре с "Ак Барсом" порезали коньком шею. Видео

Вратарю "Магнитки" Кошечкину в игре с "Ак Барсом" порезали коньком шею. Видео

1 час назад
Соратник смертника из петербургского метро собирался взорвать корабль во Владивостоке

Соратник смертника из петербургского метро собирался взорвать корабль во Владивостоке

2 часа назад
Россельхознадзор запретил поставку молочных продуктов с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор запретил поставку молочных продуктов с двух белорусских предприятий

3 часа назад
Дай шесть: у "проклятой" мадагаскарской руконожки обнаружили шестой палец

Дай шесть: у "проклятой" мадагаскарской руконожки обнаружили шестой палец

3 часа назад
Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

3 часа назад
Суд продлил арест гендиректору и акционеру АО "Т-Платформы"

Суд продлил арест гендиректору и акционеру АО "Т-Платформы"

3 часа назад
"Права-то купил!": священник чуть не устроил аварию, желая проучить маршрутчика

"Права-то купил!": священник чуть не устроил аварию, желая проучить маршрутчика

3 часа назад
Двойник Зеленского: я тоже плохо разговариваю на украинском

Двойник Зеленского: я тоже плохо разговариваю на украинском

4 часа назад
В новый Corvette бесплатно добавили 160 л.с.

В новый Corvette бесплатно добавили 160 л.с.

4 часа назад
Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

4 часа назад
Жаба притворяется опасной змеёй, чтобы отпугнуть хищников

Жаба притворяется опасной змеёй, чтобы отпугнуть хищников

4 часа назад
Свободная касса: в московский "Макдональдс" ворвался грабитель с пистолетами

Свободная касса: в московский "Макдональдс" ворвался грабитель с пистолетами

4 часа назад
В Красногорске новые многоэтажки остались без отопления

В Красногорске новые многоэтажки остались без отопления

5 часов назад
Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

5 часов назад
"Трезвая Россия" и главный нарколог Минздрава выступили против детского "шампанского"

"Трезвая Россия" и главный нарколог Минздрава выступили против детского "шампанского"

5 часов назад
Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

5 часов назад
За визитку Путина времен его работы в Петербурге хотят 2 миллиона рублей

За визитку Путина времен его работы в Петербурге хотят 2 миллиона рублей

6 часов назад
Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

6 часов назад
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

6 часов назад
Современная молодёжь вовсе не так плоха, как утверждает старшее поколение

Современная молодёжь вовсе не так плоха, как утверждает старшее поколение

6 часов назад
Серийная Lada XCode: вот как она может выглядеть!

Серийная Lada XCode: вот как она может выглядеть!

6 часов назад
В китайском кафе покрашенных собак выдавали за панд

В китайском кафе покрашенных собак выдавали за панд

6 часов назад
Скандал в Подмосковье: снесли памятник экскаватором и назвали это реконструкцией

Скандал в Подмосковье: снесли памятник экскаватором и назвали это реконструкцией

6 часов назад
В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

7 часов назад
Размыв дамб на Сейбе: рабочие вскрыли унесенный водою сейф с золотом

Размыв дамб на Сейбе: рабочие вскрыли унесенный водою сейф с золотом

7 часов назад
Бывший футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Бывший футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

8 часов назад
Достоверно установлен возбудитель новой парализующей болезни детей

Достоверно установлен возбудитель новой парализующей болезни детей

9 часов назад
Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

10 часов назад
"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

22.10.2019 14:07

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку