Грибок и протечки: историческое здание в Москве оставили без крыши

Собственники квартир на Фрунзенской набережной могли бы считать свое жилье элитным, но у их дома уже пять лет отсутствует крыша. Кровлю разобрали предприимчивые соседи, решившие возвести на здании 1950-х годов еще несколько дополнительных этажей. И пока длятся судебные тяжбы, стены памятника архитектуры разрушает сырость.

Снесло крышу и протек чердак в случае с домом 12 на Фрунзенской набережной — вовсе не фигуральные выражения, а самые что ни на есть буквальные обстоятельства настоящего стихийного бедствия прямо внутри квартир.

"Во время дождей или таяния снега у нас здесь на кухне происходит настоящий потоп. Я вынужден ставить ведра на мебель и постоянно следить, чтобы не затопило соседей снизу", — говорит Александр Трифонов.

Рухнувшие потолки, трещины в стенах, повсюду грибок и черная плесень. И это — квартиры сталинского дома в самом центре Москвы, стоимостью под 30 миллионов рублей. По словам жителей, несколько лет назад их соседи с верхних этажей захватили чердак и стали строить там мансарды.

Ольга Камаева рассказывает, что они купили три квартиры размером по 80-100 квадратных метров, а затем предоставили подложные документы, что якобы решением собрания жителей дома им было разрешено переоборудовать чердак. Собрания же такого, уверяет Ольга, не было.

В результате у жителей этого дома, как они говорят, крыши нет уже пять лет. Как следствие — протечки, трещины по всему дому, которые сейчас пытаются замазать.

Дом имеет статус памятника, перестраивать его нельзя. Однако захватчики организовали липовую экспертизу, что стропила сожрал короед. Но действительности это не соответствует.

Если повиснуть на краю помоста, то можно увидеть, что крыши у дома просто нет. Вместо нее полиэтиленовая пленка, и понятно, что все это здесь уже гниет пять лет и может рухнуть в любой момент.

Жильцы дома выиграли все суды, незаконные мансарды предписано было снести, но новоявленные карлсоны продолжали вить гнезда на памятнике архитектуры.

В районной управе отказались пояснить, почему жилой дом годами стоит без крыши, а ведь еще пять лет назад обещали привести все в порядок.

В свое время теперь уже бывший заместитель главы управы района Хамовники по вопросам ЖКХ Владимир Алафердов обещал, что владельцы мансард восстановят то, что сломали, чтобы не заливало соседей, а остальное будет делать город.

Александр Трифонов говорит: у жильцов дома есть два решения суд: одно предписывает управляющей компании восстановить крышу, другое решение предписывает то же самое сделать собственникам. В результате ни те, ни другие на данный момент ничего не делают.

Цена квадратного метра в доме без крыши — сотни тысяч рублей. Захвачены тысячи квадратных метров чердака. Речь о недвижимости стоимостью под миллиард.

Может, в этом и разгадка, почему тех, кто живет на крыше, не трогают ни чиновники, ни полиция, ни судебные приставы?