Футболист "Витесса" – Слуцкому: я больше не хочу играть за твою команду

Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с главным тренером клуба, российским специалистом Леонидом Слуцким. Для 23-летнего футболиста это уже не первая ссора с экс-наставником сборной России.

Началось все с того, что Базур на тренировке поругался с одноклубником Джей-Роем Гротом. Как сообщает "Советский спорт", затем хавбек высказал слова недовольства Слуцкому, заявив:"я больше не хочу играть за твою команду".

Стоит отметить, что в августе 2019 года Ришедли впервые повздорил с российским специалистом. Тогда футболист отделался пропуском одной игры, после чего принес свои извинения.

Напомним, Базур прошел через академии "ПСВ" и "Аякса", откуда перешел в немецкий "Вольфсбург". Также на правах аренды защищал цвета "Порту" и "Утрехта". Летом 2019 года стал игроком "Витесса", в составе которого в текущем сезоне принял участие в девяти играх и забил два мяча.