Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В аэропорту Шереметьево Ониани передали испанским правоохранительным органам, передает телеканал "Россия 24".

В 2009 году авторитета задержали за похищение московского бизнесмена. Тогда он получил десять лет строгого режима. Сразу после освобождения Таро вновь был арестован. Его разыскивала Испания за причастность к преступной организации. Ее участники обвиняются в краже предметов искусства и вымогательстве. Экстрадиции мешало российское гражданство. Как выяснилось позже, оно было получено незаконно.