КХЛ. "Металлург" выиграл в третий раз подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским "Металлургом" и казанским "Ак Барсом". Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, а в серии буллитов преуспели хоккеисты "Магнитки" 2:0.

Травма вратаря Василия Кошечкина не помешала ему отразить все броски, совершенные по его воротам. Основное время завершилось вничью 0:0. Не было заброшено шайб и в дополнительной пятиминутке. Более того, Кошечкин не позволил казанцам реализовать ни одного буллита. Зато игроки "Металлурга" Роман Любимов и Брендон Козун были точны.

"Металлург" впервые в сезоне выиграл три встречи подряд, благодаря чему набрал 20 очков. Однако "Магнитка" пока занимает 10 место в Восточной конференции. Лидирует на Востоке "Ак Барс", набравший 31 очко.