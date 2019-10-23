Россия будет помогать Судану политически и экономически

Россия будет оказывать поддержку Судану для нормализации внутриполитической ситуации в стране и настаивать на том, чтобы подходы международного сообщества к суданской проблеме носили непредвзятый и объективный характер.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем верховного (суверенного) совета Республики Судан Абдельфаттахом аль-Бурханом в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что Судан относится к числу надежных и давних партнеров РФ и в Москве это ценят.

Путин отметил, что отечественный бизнес хотел бы нарастить свое присутствие в Судане, при этом российские предприниматели готовы делиться с коллегами опытом и технологическими наработками. Он напомнил, что инвесторы из РФ вкладывают значительные финансовые средства в экономику Судана, в том числе в золотодобывающую отрасль.

Руководитель страны считает, что у обеих стран есть хорошие перспективы в укреплении торгово-экономических связей и в этой связи Москва рассчитывает на эффективную работу межправительственной комиссии.

В ответ аль-Бурхан сообщил, что правительство его страны придает большое значение укреплению диалога с Российской Федерацией, тем более что позиции двух государств совпадают по многим международным проблемам.

Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи с 23 по 24 октября.