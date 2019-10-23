Следователь МВД был отправлен под домашний арест по делу о крупной взятке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании домашнего ареста в отношении следователя Евгения Кириллова, который подозревается в вымогательстве крупной взятки.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала объединенная пресс-служба городских судов северной столицы.

Сообщается, что 38-летний следователь отделения по расследованию преступлений против личности и собственности одного из территориальных следственных отделов главного управления МВД России по Санкт-Петербургу будет находится под домашним арестом до 20 декабря.

Кириллов был задержан с поличным при получении взятки в полмиллиона рублей 21 октября. Ему вручена сумма в 15 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 485 тысяч рублей. Деньги передала фигурантка уголовного дела о мошенничестве. Взамен следователь пообещал женщине прекратить против нее расследование.

На суде он признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения.