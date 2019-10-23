Тела в грузовике могут быть эхом сирийского конфликта

Шокирующее ЧП в Великобритании тоже может оказаться эхом сирийского конфликта. В городе Грейс в графстве Эссекс нашли тела 39 человек внутри грузовика. Машина была припаркована в промзоне, и стояла там несколько дней, пока прохожие не пожаловались в полицию на исходящий от нее странный запах. Фура зарегистрирована в Болгарии, но как выяснилось, приехала совсем из другой страны — из Бельгии. Водитель уже задержан.

Так выглядит сейчас место происшествия в индустриальном парке города Грейс недалеко от Лондона. Полиция уже установила защитные экраны, которые не дают возможности разглядеть, что происходит.

На съемке с воздуха видно, как судмедэксперты обследуют фуру, внутри которой были обнаружены 39 погибших, один из них подросток. Полицейские нашли их минувшей ночью, врачи не успели никого спасти. Полиция пока не может объяснить, кто эти люди, почему они погибли и как оказались здесь.

Тот факт, что вместе с детективами работают миграционные службы, говорит о том, что речь идет о нелегальных мигрантах. Работники индустриального парка теряются в догадках.

Установлено, что фура из Болгарии. На территорию Великобритании она въехала в минувшую субботу — 19 октября, через порт Холихед в северном Уэльсе, куда приходят паромы из Ирландии. Это явно окружная дорога. От места, где найден грузовик, по прямой — всего около двух часов езды до Евротуннеля и порта в Дувре. В последнее время на противоположном берегу во французском Кале, ужесточили контроль и перевозчики нелегальных мигрантов начали осваивать новый маршрут — через Ирландию, полагаясь на то, что досмотр там не такой тщательный. На случившееся уже отреагировал британский премьер.

"Эта трагедия разбивает сердца, о ней сложно говорить. Я знаю, что мысли и молитвы членов Парламента — сейчас с теми, кто потерял свои жизни, и лишился близких. Меня регулярно оповещают о расследовании", — сказал Джонсон.

По подозрению в убийстве пока задержан только водитель фуры — 25-летний житель Северной Ирландии. На месте происшествия в память о погибших уже появились первые цветы.

"Эти цветы то немногое, что я могу сделать, чтобы показать, что погибшие такие же люди как и все, они пытались попасть сюда в поисках нормальной жизни. Они бежали оттуда, где идет война, где всем заправляют террористы", — говорит местная жительница.

Похожая трагедия случилась в Великобритании 19 лет назад. В фуре с томатами, которая прибыла в Дувр, были обнаружены тела 58 мигрантов, которые задохнулись.

Выяснилось, что водитель грузовика заткнул вентиляционные отверстия, чтобы не было подозрительных шумов на таможне. За провоз нелегалов, он брал 300 фунтов с каждого.

Сейчас за транспортировку с мигрантов могут потребовать до 10 тысяч фунтов стерлингов. Но, как показывает сегодняшняя трагедия, риск подобного путешествия чрезмерно велик.