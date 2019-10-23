Екатерина. Самозванцы

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 октября 201921:06

"РБ Лейпциг" сравнял счет в игре с "Зенитом"

Вячеслав Евдоким/ТАСС

В Лейпциге продолжается матч третьего тура Лиги чемпионов между германским "РБ Лейпциг" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Идет второй тайм. Счет 1:1.

Матч начался с острейшего момента у ворот "Зенита". Конрад Лаймер угодил в перекладину. Но чемпион "России" выровнял игру, а на 25 минуте вышел вперед после прекрасного дальнего удара Ярослава Рабицкого. Этот гол стал единственным в первом тайме.

Второй тайм начался с атак хозяев. На 49 минуте Лаймер выскочил к воротам "Зенита" и точно пробил в дальний от Михаила Кержакова угол. Счет стал равным 1:1.
 

Сейчас

19:01

Трамп отменил санкции против Турции

17:02

Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении

13:07

РФ простила Африке 20 миллиардов долгов

10:09

Зеленский ждет скорой встречи в нормандском формате

09:46

Песков: Штаты предали курдов

09:20

ЧП на норильском руднике: возбуждено уголовное дело

23:55

Московский "Локомотив" уступил в Лиге чемпионов "Ювентусу"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

1 час назад
Трамп отменил санкции против Турции

Трамп отменил санкции против Турции

2 часа назад
"РБ Лейпциг" вышел вперед в игре с "Зенитом"

"РБ Лейпциг" вышел вперед в игре с "Зенитом"

6 минут назад

Трансляции

23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 24 октября

09:00

Форум "Россия - Африка". "Биобезопасность в Африке: текущие проекты и перспективы взаимодействия"
10:00

Форум "Россия - Африка". Пленарное заседание с участием Владимира Путина
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Российские стратеги прилетели в ЮАР

Российские стратеги прилетели в ЮАР

2 часа назад
Нет покоя ни днем, ни ночью. Жители Митина и Лобни устали от рева самолетов

Нет покоя ни днем, ни ночью. Жители Митина и Лобни устали от рева самолетов

23 минуты назад
Медведев с Козаком зажигалкой протестировали тревожные датчики "СИБУРа"

Медведев с Козаком зажигалкой протестировали тревожные датчики "СИБУРа"

4 часа назад
9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

10 часов назад
Банки и платёжные сервисы испугались за пользователей смартфонов Samsung

Банки и платёжные сервисы испугались за пользователей смартфонов Samsung

3 часа назад
Превратил в батраков: у многодетного отца отбирают детей

Превратил в батраков: у многодетного отца отбирают детей

3 часа назад
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

1 час назад
В московском салоне красоты систематически избивали клиенток

В московском салоне красоты систематически избивали клиенток

4 часа назад
Били руками и ногами, обещали утопить: в Нижнем Новгороде задержаны экс-сотрудники полиции

Били руками и ногами, обещали утопить: в Нижнем Новгороде задержаны экс-сотрудники полиции

4 часа назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

3 часа назад
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

12 часов назад
Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

22.10.2019 15:23
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Медведев и Медведчук обсудили вопросы сотрудничества России и Украины

Медведев и Медведчук обсудили вопросы сотрудничества России и Украины

15 минут назад
Старейшая литпремия России самоликвидируется

Старейшая литпремия России самоликвидируется

26 минут назад
Google заявил о достижении "квантового превосходства"

Google заявил о достижении "квантового превосходства"

1 час назад
Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

2 часа назад
Правительство Бурунди перейдёт на российские офисные приложения

Правительство Бурунди перейдёт на российские офисные приложения

2 часа назад
Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов

Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов

3 часа назад
Вратарю "Магнитки" Кошечкину в игре с "Ак Барсом" порезали коньком шею. Видео

Вратарю "Магнитки" Кошечкину в игре с "Ак Барсом" порезали коньком шею. Видео

3 часа назад
Американцы объяснили, за что задержали Билалова

Американцы объяснили, за что задержали Билалова

3 часа назад
Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении

Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении

3 часа назад
Соратник смертника из петербургского метро собирался взорвать корабль во Владивостоке

Соратник смертника из петербургского метро собирался взорвать корабль во Владивостоке

3 часа назад
Дай шесть: у "проклятой" мадагаскарской руконожки обнаружили шестой палец

Дай шесть: у "проклятой" мадагаскарской руконожки обнаружили шестой палец

4 часа назад
Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

4 часа назад
Роботы-полицейские могут появиться в России уже через 10 лет

Роботы-полицейские могут появиться в России уже через 10 лет

5 часов назад
Московский октябрь может войти в тройку самых теплых

Московский октябрь может войти в тройку самых теплых

5 часов назад
Суд продлил арест гендиректору и акционеру АО "Т-Платформы"

Суд продлил арест гендиректору и акционеру АО "Т-Платформы"

5 часов назад
"Права-то купил!": священник чуть не устроил аварию, желая проучить маршрутчика

"Права-то купил!": священник чуть не устроил аварию, желая проучить маршрутчика

5 часов назад
Двойник Зеленского: я тоже плохо разговариваю на украинском

Двойник Зеленского: я тоже плохо разговариваю на украинском

6 часов назад
В новый Corvette бесплатно добавили 160 л.с.

В новый Corvette бесплатно добавили 160 л.с.

6 часов назад
Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

6 часов назад
Жаба притворяется опасной змеёй, чтобы отпугнуть хищников

Жаба притворяется опасной змеёй, чтобы отпугнуть хищников

6 часов назад
Алла Сурикова рассказала, как Андрей Миронов угрожал жениться на ее третьем муже

Алла Сурикова рассказала, как Андрей Миронов угрожал жениться на ее третьем муже

6 часов назад
Свободная касса: в московский "Макдональдс" ворвался грабитель с пистолетами

Свободная касса: в московский "Макдональдс" ворвался грабитель с пистолетами

6 часов назад
В Красногорске новые многоэтажки остались без отопления

В Красногорске новые многоэтажки остались без отопления

6 часов назад
Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

6 часов назад
"Трезвая Россия" и главный нарколог Минздрава выступили против детского "шампанского"

"Трезвая Россия" и главный нарколог Минздрава выступили против детского "шампанского"

7 часов назад
Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

7 часов назад
За визитку Путина времен его работы в Петербурге хотят 2 миллиона рублей

За визитку Путина времен его работы в Петербурге хотят 2 миллиона рублей

7 часов назад
Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

7 часов назад
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

7 часов назад
Современная молодёжь вовсе не так плоха, как утверждает старшее поколение

Современная молодёжь вовсе не так плоха, как утверждает старшее поколение

8 часов назад
Серийная Lada XCode: вот как она может выглядеть!

Серийная Lada XCode: вот как она может выглядеть!

8 часов назад
В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

8 часов назад
Размыв дамб на Сейбе: рабочие вскрыли унесенный водою сейф с золотом

Размыв дамб на Сейбе: рабочие вскрыли унесенный водою сейф с золотом

9 часов назад
Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

12 часов назад
"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

22.10.2019 14:07

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку