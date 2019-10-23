"РБ Лейпциг" сравнял счет в игре с "Зенитом"

В Лейпциге продолжается матч третьего тура Лиги чемпионов между германским "РБ Лейпциг" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Идет второй тайм. Счет 1:1.

Матч начался с острейшего момента у ворот "Зенита". Конрад Лаймер угодил в перекладину. Но чемпион "России" выровнял игру, а на 25 минуте вышел вперед после прекрасного дальнего удара Ярослава Рабицкого. Этот гол стал единственным в первом тайме.

Второй тайм начался с атак хозяев. На 49 минуте Лаймер выскочил к воротам "Зенита" и точно пробил в дальний от Михаила Кержакова угол. Счет стал равным 1:1.

