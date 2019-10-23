Медведев и Медведчук обсудили вопросы сотрудничества России и Украины

Лидер партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Верховной рады IХ созыва Виктором Медведчуком.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе "Единой России".

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя партиями.

По итогам внеочередных выборов в украинский парламент, которые состоялись 7 августа 2019 года, "Оппозиционная платформа — За жизнь" получила 37 мандатов и заняла второе место. Медведев поздравил Медведчука, отметив, что его победа означает, что немалое количество украинцев выступают за нормализацию отношений с Россией.