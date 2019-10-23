Российский флаг в Сирии - гарант прекращения огня

Все ключевые решения, которые приводят к нормализации ситуации в Сирии, невозможны без участия Российской Федерации. Об этом заявил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в эфире программы "60 минут".

По его информации, после подписания меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой российские военные бронемашины пересекли Евфрат и направились в сторону сирийско-турецкой границы. Как отметил Поддубный, ранее эту территорию российские военнослужащие не патрулировали.

Военные из России добрались до города Кобани, далее дошли до пограничных застав, где будет размещена российская база. В городе их приняли дружелюбно и приветливо. "Если бы у них была такая традиция встречать хлебом и солью, то так и было бы", — уверен журналист. По мнению Поддубного, российский флаг в Сирии воспринимается как гарант прекращения огня.

В ближайшие несколько дней военнослужащие РФ будут обеспечивать не только безопасность в приграничных районах, но и способствовать выводу сил и вооружений сирийских курдов. Он напомнил, что курдские формирования по договоренности, которая была достигнута в Сочи, должны отойти на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

После этого патрулирование уже будут вести российские полицейские совместно с сирийскими военнослужащими. "И это для Сирии большая победа, которая достигнута благодаря Москве. Потому что с того момента, когда в Сирийской Арабской Республике начался кризис, сирийских пограничников на этих участках границы не было", — заключил он.