Баскетболисты УНИКСа выиграли у "Ховентуда" в Кубке Европы

В Казани прошел матч четвертого тура баскетбольного Кубка Европы между местным УНИКСом и испанским "Ховентудом". Казанцы одержали победу с разницей в 12 очков.

УНИКС выиграл три первых четверти — 26:21, 23:12, 21:20. В четвертом периоде гости предприняли попытку догнать соперника, выиграв 21:16. Но победа в итоге досталась УНИКСу 86:74. Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший 32 очка.

УНИКС выиграл три матча из четырех. Следующий матч казанцы проведут 30 ноября в гостях против турецкого клуба "Дарюшшафака"