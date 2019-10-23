На стройке в Петербурге нашли мину времен Великой Отечественной войны

Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве жилого комплекса в Санкт-Петербурге.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в главном управлении по региону.

Сообщается, что опасная находка была обнаружена напротив дома № 9 на улице Малая Бухарестская на строительной площадке при проведении земляных работ.

Прибывшие взрывотехники ОМОНа установили, что боеприпас является корпусом минометного снаряда калибра 122 мм, который не содержал в себе взрывчатого вещества. Мина была вывезена для утилизации.