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Конфликт в Сирии 26 минут назад

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23 октября 201922:27

Министр Шойгу обсудил с командующим СДС ситуацию на сирийско-турецкой границе

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Вечером 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим "Сил демократической Сирии" Мазлюмом Абди.

В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Главной темой переговоров стали планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы, передает ТАСС.

Сергей Шойгу заверил, что людям, живущим в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать дома. Их безопасность гарантируют военная полиция РФ и пограничники САР.

В свою очередь Мазлюм Абди поблагодарил Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа.

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