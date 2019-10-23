Министр Шойгу обсудил с командующим СДС ситуацию на сирийско-турецкой границе

Вечером 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим "Сил демократической Сирии" Мазлюмом Абди.

В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Главной темой переговоров стали планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы, передает ТАСС.

Сергей Шойгу заверил, что людям, живущим в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать дома. Их безопасность гарантируют военная полиция РФ и пограничники САР.

В свою очередь Мазлюм Абди поблагодарил Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа.