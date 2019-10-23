Конгрессмены-демократы обвинили Госдеп в саботаже

Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обвинили руководство Госдепартамента страны в препятствовании расследования деятельности президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента главе государства.

Как передает РИА Новости, данное обвинение содержится в письме на имя заместителя государственного секретаря США Джона Салливана, которое в его адрес направили конгрессмены от Демократической партии Адам Шифф, Элиот Энегел и Кэролин Мэлони. В Конгрессе они возглавляют комитеты по разведке, международным делам, надзору и реформам​​​.

Демократы считают, что Госдеп утаивает от парламента важные документы, содержащие информацию по ключевому пункту расследования: давления Трампа на украинские власти для того, чтобы заставить Киев провести расследование против своего политического конкурента – экс-вице-президента США Джо Байдена.

Парламентарии пишут, что такое поведение американского внешнеполитического ведомства является препятствием для осуществления Конгресса своих законных функций.