"Зенит" проиграл в матче третьего тура Лиги чемпионов германскому клубу "РБ Лейпциг" со счетом 1:2. Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной. "В первом тайме мы действовали дисциплинированно. Голевых моментов у хозяев почти не было. После перерыва пропустили в самом начале — и пошла больше сумбурная игра, много было брака и неоправданно длинных передач. Мы не могли использовать пространство за спинами обороны "Лейпцига". Будь мы поудачливее, могли бы их реализовать. У соперника были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа наших оппонентов", — приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Семак считает, что крупная победа над "Ростовом" в 13 туре российской премьер-лиги не расслабила "Зенит". "Тот крупный выигрыш никак не повлиял. Это разные турниры, разные уровни, другие скорости. Конечно, гораздо сложнее игратьв Лиге чемпионов. У нас нет никаких иллюзий на этот счет".