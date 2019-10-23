Паралимпийская чемпионка из Бельгии ушла из жизни с помощью эвтаназии

Бельгийская легкоатлетка Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии. Верворт страдала прогрессирующим заболеванием мышц.

Болезнь была обнаружена у Марике в 15 лет. Со временем она утратила возможность ходить и передвигалась в инвалидной коляске. Несмотря на страдания, Вернер принимала участие в различных соревнованиях для спортсменов с ограниченными возможностями. На Паралимпиаде 2012 года она победила в гонках на колясках. На Играх 2016 Верворт стала серебряным призером в гонке на 400 м и бронзовым на 100 м на инвалидных колясках.

Еще в 2008 Верворт дала согласию на эвтаназию, которая разрешена в Бельгии. 22 октября 2019 Марике ушла из жизни в возрасте сорока лет.