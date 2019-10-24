Памятник красноармейцам осквернен в чешском городе Остраве

В российском посольстве возмущены осквернением памятника Красной армии в парке чешского города Острава.

Неизвестные облили монумент красной краской и раскрасили, сообщает "Россия 24".

Там же покоятся 485 павших красноармейцев. Памятник установили в 1946 году, в первую годовщину окончания Второй мировой войны.

Эту выходку осудили и в администрации города. Мемориал очищают от краски. Неравнодушными оказались и жители Остравы.

В нашем дипведомстве рассчитывают, что вандалов в ближайшее время найдут.