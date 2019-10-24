Оправдание как рекламная кампания: Цукерберг отчитался в Конгрессе

Компания Facebook не станет запускать собственную криптовалюту Libra, пока не получит одобрение от всех американских регуляторов. Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. В Конгрессе ему пришлось ответить на массу обвинений – от недобросовестной конкуренции до политической неблагонадежности.

Эта сессия потребовала от всех участников немалой выдержки. Несколько часов вопросов и ответов, целый рабочий день (с перерывом на обед) – столько продолжались слушания в американском Конгрессе. Разработчик Facebook, один из богатейших людей мира Марк Цукерберг – один против всех. Сначала ему даже не дают говорить. Он выслушивает серию обвинений, некоторые звучат как угрозы.

"Честно это или нет, вы здесь сегодня, чтобы ответить за всю цифровую эру. Разумеется, вы не первый инноватор в Америке. Мы надеемся, что и не последний", — говорит член Палаты представителей США Патрик Макгенри.

Инноватору припомнили все прошлые скандалы: уязвимость соцсети, недостоверность размещаемой информации. Цукерберг заявил, что Facebook работает с независимыми сервисами проверки фактов, но затруднился назвать конкретные примеры. И добавил: соцсеть не проверяет и не будет проверять достоверность политических заявлений.

Миллиардер на этом допросе выглядит, как школьник в кабинете директора. Но деловая хватка дает о себе знать. Он даже когда оправдывается, заодно проводит рекламную кампанию.

"Перевод денег должен быть таким же простым и безопасным, как отправка сообщения. Либра станет глобальной платежной системой, полностью обеспеченной резервом денежных средств и высоколиквидных активов. Я уверен, что этот проект необходимо осуществить", - говорит Марк Цукерберг.

О проекте Libra Facebook объявил в июне 2019 года. Власти США не раз высказывали опасения, что Libra будут использовать для отмывания денег, финансирования терроризма и прочих черных дел.

"Господин Цукерберг, ваши продукты каждый месяц используют 2 миллиарда 700 миллионов человек, более трети населения мира. Возможно, вы считаете себя выше закона. И похоже, что вы агрессивно увеличиваете свою компанию и готовы наступить на кого угодно, включая ваших конкурентов, ваших собственных пользователей и даже нашу демократию, чтобы получить то, что вы хотите. Вот почему у нас есть серьезные опасения по поводу ваших планов по созданию глобальной цифровой валюты, которая бросит вызов доллару США", - говорит член Палаты представителей США Максин Уотерс.

Цукерберг клятвенно обещает, что не будет запускать криптовалюту, пока не получит одобрение всех многочисленных американских регуляторов. И намекает: если Штаты зарубят проект, потом будут кусать локти и жалеть об упущенных возможностях.

"Пока мы обсуждаем этот вопрос, остальной мир не ждет. Китай быстро продвигается, чтобы запустить аналогичную идею в ближайшие месяцы. Libra будет обеспечиваться главным образом долларами. Я верю, что это будет способствовать финансовому лидерству Америки по всему миру. Но если Америка откажется от инноваций, наше финансовое лидерство не гарантировано", — парирует Цукерберг.

Цукерберг, который сам с гордостью объявил о запуске Libra, теперь дистанцируется от проекта. По его словам, криптовалютой будет управлять не Facebook, а некая независимая ассоциация из 21 компании и НКО. Что это за компании и почему им можно доверять, непонятно. Председатель слушаний прямо во время заседания написала в Twitter "валюта от Цукерберга? Не в мое дежурство".