В Москве впервые представят балет "Дон Кихот" редакции Рудольфа Нуреева

Российская публика впервые увидит балет "Дон Кихот" в хореографической редакции Рудольфа Нуреева. Премьера пройдет в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Хореографию знаменитого Нуреева перенес на московскую сцену глава балетной труппы театра Лоран Илер.

До начала генерального прогона остается несколько минут. У станка за кулисами театра Станиславского и Немировича-Данченко разогреваются артисты. Поправить костюм, макияж, крепко завязать ленты на пуантах.

Сейчас все внимание к деталям: до первой премьеры сезона – "Дон Кихота" — всего один день. Балет в хореографической редакции легендарного Рудольфа Нуреева российский зритель увидит впервые. Восстанавливал спектакль ученик Нуреева и руководитель труппы Лоран Илер.

"Я очень горд, что могу показать русской публике этот спектакль. Я выбрал этот балет, потому что считаю, что он невероятно красив, одно из лучших произведений, которое создал Рудольф. Спектакль требует огромной работы, и я рад, что труппа с этим справляется", — говорит художественный Руководитель балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер.



Нуреевского "Дон Кихота" называют большом классическим балетом. Продуманная сюжетная линия и богатая сценография. Костюмы сшиты по образцам самого Нуреева. А декорации в точности как в парижской опере.



Сам Рудольф Нуреев впервые станцевал роль Базиля в 1959, ему был 21 год. А спустя семь лет уже в Вене состоялась премьера всего балета в редакции Нуреева. Партию цирюльника, возлюбленного Китри, он создавал под себя. Солист Московского театра Денис Дмитриев признается, исполнять такую роль ему приходится впервые. Это совершенно другая, живая, насыщенная и технически сложная хореография.



Тяжелые, нестандартные поддержки, много мимики и актерской работы и еще больше танцев для главных героев — Рудольф Нуреев не просто усложнил, он расширил классического "Дон Кихота" Петипа. Чтобы передать каждый образ в балете максимально точно, артисты работали с международной командой.



В сопровождение к балету в атриуме театра подготовили выставку: портреты Рудольфа Нуреева в разных ролях. А еще репортажные снимки прощального приезда артиста в Ленинград в 1989 году. Для зрителей экспозиция откроется день премьеры — 25 ноября.