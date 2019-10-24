Лига чемпионов. "Бенфика" обыграла "Лион" и приблизилась к "Зениту"

Сыгран матч третьего тура Лиги чемпионов в группе G, где выступает "Зенит". Португальская "Бенфика" в Лиссабоне со счетом 2:1 победила французский "Лион" 2:1.

"Бенфике" хватило пяти минут, чтобы распечатать ворота гостей. Отличился Рафа Силва. Этот счет продержался в силе еще 70 минут, пока Мемфис Депай не восстановил равновесие. Но последнее слово осталось за лиссабонцами. Заменивший Силву еще в первом тайме Луиш Пицци принес "Бенифки" первые очки в турнире.

После трех туров впереди "РБ Лейпциг" – 6 очков. По 4 очка у "Зенита" и "Лиона". Три очка у "Бенфики".