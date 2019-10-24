Лига чемпионов. "Интер" одержал первую победу в Лиге чемпионов

Сыграны две встречи группового этапа Лиги чемпионов в группе F. В Милан "Интер" со счетом 2:0 обыграл дортмундскую "Боруссию" 2:0. "Барселона" в Праге обыграла местную "Славию" 2:1.

"Интер" одержал свою первую победу в текущем розыгрыше. В середине первого тайма Лаутаро Мартинес отправил первый мяч в ворота гостей. На 83 минуте все тот же Мартинес не реализовал 11-метровый. Но все же миланцам удалось забить второй мяч. Отличился Антонио Кандрева.

"Баселона" вышла вперед на третьей минуте после гола Лионеля Месси. Аргентинец забил в 15 по счету турнире Лиги чемпионов."Славия" отыгралась через пять минут после перерыва благодаря голу Якуба Боржила. Но "Барса" сумела одержать победу. Нападающий "Славии" Питер Олайинка поразил собственные ворота.

После трех туров лидирует ""Барселона", набравшая 7 очков. По четыре набрали "Интер" и "Боруссия". "Славия" занимает четвертое место с одним очком.