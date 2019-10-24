Лига чемпионов. "Ливерпуль" расправился с "Генком", а "Наполи" был сильнее "Зальцбурга"

Сыграны две встречи третьего тура Лиги чемпионов в группе Е. В обеих победили гости. Английский "Ливерпуль" обыграл бельгийский "Генк" с крупным счетом 4:1. "Наполи" в Зальцбурге оказался сильнее местного клуба "Ред Булл".

Алекс Оксленд-Чемпберлен вывел "Ливерпуль" вперед уже на второй минуте. После перерыва он же оформил дубль. Затем Садио Мане и Мохаммед Салах довели преимущество победителя предыдущего лидера Лиги чемпионов до четырех мячей. Но Стивен Одей не позволил "Ливерпулю" покинуть Бельгию без пропущенных мячей.

Упорной выдалась игра в Зальцбурге. Дрис Мертенс дважды выводил "Наполи" вперед, но "красные быки" отыгрывались благодаря голам Эрлинга Холанда. Но последнее слово оказалось за капитаном неаполитанцев Лоренцо Инсинье, который принес своему клубу победу с результатом 3:2.

После трех туров у "Наполи" 7 очков. На очко меньше у "Ливерпуля". В активе "Ред Булл" 3 очка. "Генк" занимает последнее место в группе Е с одним очком.