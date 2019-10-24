Бронемашина проскочила на красный и протаранила машину в Костроме

Необычная авария произошла вечером 23 октября в Костроме — на перекрестке столкнулись легковушка и боевая машина десанта. Что еще более странно, никто не пострадал, а автомобиль отделался незначительной вмятиной.

Представители разных весовых категорий встретились около пяти часов вечера на углу улиц Юрия Смирнова и Шагова. БМД-2, как видно на записи с камеры регистратора, проскочил перекресток на красный сигнал светофора, но после развилки бронемашину повело влево, и она протаранила стоявший в заторе ВАЗ-2109.

В машине в тот момент, по данным ГТРК "Кострома", находилась семейная пара, они не пострадали.

Военная техника возвращалась с полигона, а причиной ДТП, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы.