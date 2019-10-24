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Аварии и ДТП 38 минут назад

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24 октября 201901:15

Бронемашина проскочила на красный и протаранила машину в Костроме

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Необычная авария произошла вечером 23 октября в Костроме — на перекрестке столкнулись легковушка и боевая машина десанта. Что еще более странно, никто не пострадал, а автомобиль отделался незначительной вмятиной.

 

Представители разных весовых категорий встретились около пяти часов вечера на углу улиц Юрия Смирнова и Шагова. БМД-2, как видно на записи с камеры регистратора, проскочил перекресток на красный сигнал светофора, но после развилки бронемашину повело влево, и она протаранила стоявший в заторе ВАЗ-2109.

В машине в тот момент, по данным ГТРК "Кострома", находилась семейная пара, они не пострадали.

Военная техника возвращалась с полигона, а причиной ДТП, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы.

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