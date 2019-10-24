Россия призывает США ликвидировать свое химическое оружие

Избавиться от остатков химического арсенала – с таким призывом выступила Россия к Соединенным Штатам.

Заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов призвал Америку последовать примеру России и завершить уничтожение своего химического арсенала. Он добавил, что США обладают гораздо большим потенциалом, чем Россия 20 лет назад, и спокойно могут уничтожить оставшиеся две тысячи тонны вооружений, передает "Интерфакс".

Более года назад, в январе 2018, Минобороны РФ заявляло, что если наша страна досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ, США под надуманными предлогами сначала приостановили, а потом прекратили выполнение своих обязательств, сохраняя около 10 процентов своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов в состоянии боевой готовности.