Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Проигрыши "Локомотива" и "Зенита" в Лиге чемпионов, а также победа" "Бенфики" помогли Португалии обойти Россию в рейтинге УЕФА. Португальцы вышла на шестое место, а наша страна отступила на седьмую позицию.

У Португалии теперь 43,849 баллов, а у России — 43,549. Если к концу европейского сезона ситуация не изменится, то Россия потеряет одно место в Лиге чемпионов. Начиная с сезона 2021/22 Португалия сможет делегировать три клуба в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Если Россия займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

У России -две команды в Лиге чемпионов – "Зенит" и "Локомотив", и две в Лиге Европы – ЦСКА и "Краснодар". Португалию в Лиге чемпионов представляет "Бенфика", а в Лиге Европы — "Брага", "Порту", "Витория" и "Спортинг".