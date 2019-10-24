"Росатом": данные о ввозе из Германии радиоактивных отходов - дезинформация

В компании АО "Техснабэкспорт", которая входит в "Росатом", заявили, что утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии не соответствуют действительности.

Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта – ОУП – с его последующим вывозом обратно за рубеж, пояснили в "Техснабэкспорт".

В компании подчеркнули: радиоактивность и токсичность ввозимого материала гораздо меньше соответствующих показателей для природного урана, используемого для производства обогащенного урана в мире. Транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными требованиями по безопасности, передает РИА Новости.

Ранее Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию радиоактивных и токсичных отходов обогащения урана для дообогащения на мощностях "Росатома".