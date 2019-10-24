Россия: экстремистский сайт "Миротворец" работает на американском сервисе

Россия возмущена тем, что украинский экстремистский портал "Миротворец" продолжает функционировать на американском сервисе Cloudflare. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Стенография беседы размещена на странице посольства России в Facebook. По словам дипломата, экстремистский портал представляет угрозу жизни для тысяч неугодных украинским экстремистам лиц. И несколько человек из тех, кто оказался на этом сайте были убиты.

Дипломат также отметил, что конгресс США вслед за американскими спецслужбами начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский националистический батальон "Азов".