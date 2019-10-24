Кинокомпании определили номинантов на "Оскар" среди актеров

Стали известны фамилии главных претендентов на премию "Оскар" за мужскую роль.

Так, студия Sony выдвинула Ди Кaприo на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". А вот Бред Питт сразится за статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана".

Кинокритики уверены, поскольку Питт сыграл дублера, у него больше шансов получить премию.

Кроме того, за "Оскар" поборются Мэттью Райс и Том Хэнкс за роли в фильме "Прекрасный день по соседству", передает "Россия 24".

Рассчитывает получить награды за фильм "Маяк" киностудия А-24. Там предложили в качестве номинантов Роберта Паттинсона и Уиллема Дэфо.

Выдвинула своих кандидатов и стриминговая платформа Netflix. Получить "Оскар" за роль в картине "Два папы" могут Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс.