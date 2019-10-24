В Испании диктатора Франко перезахоронят в другом месте

Эксгумация диктатора Франсиско Франко пройдет сегодня в Испании. Теперь бывший лидер страны будет похоронен в семейном склепе на кладбище в Эль-Пардо вместе со своей женой.

Внук Франко назвал решение правительства профанацией и актом политического оппортунизма в преддверии выборов в стране.

Решение о перезахоронении Франко было принято в августе прошлого года. Тогда правительство Педро Санчеса постановило перенести останки диктатора из долины павших, где покоятся жертвы гражданской войны, передает телеканал "Россия 24".