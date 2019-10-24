Голевой пас Наместникова помог "Оттаве" обыграть "Детройт"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в столице Канады – Оттаве. "Оттава Сенаторз" принимала "Детройт Ред Уингз" 5:2.

"Сенаторы" уступали по ходу встречи 1:2, но сумели переломить ход встречи. В ворота "красных крыльев" влетели еще четыре шайбы. Одна из них, пятая была заброшена после передачи Владислава Наместникова.

Владислав Наместников пришел в "Оттаву" из "Нью-Йоркс Рейнджерс". В девяти матчах за новый клуб Владислав забросил четыре шайбы и отдал три голевых паса.