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24 октября 201907:34

На ракетной авиабазе США солдата поймали за курением марихуаны

Global Look Press

ВВС США изучают информацию о марихуане на ракетной авиабазе, где находятся межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает агентство Task and Purpose.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что один из военнослужащих якобы был пойман за курением марихуаны во время своей смены.

Представитель военно-воздушной базы отказался раскрывать подробности, но подтвердил, что расследование действительно идет, сообщает телеканал "Россия 24".

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