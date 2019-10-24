В Якутии людей эвакуировали с судов, застрявших во льдах

Из ледяного плена в Якутии спасены 15 человек. Их эвакуировали сразу с трех судов Ленского речного пароходства.

Два буксира и сухогрузный катер были вынуждены прекратить движение по замерзающей реке Индигирка. За людьми направили вертолет Ми-8, пострадавших нет.

Застрявшие суда должны были разгрузить и снять с мели баржу с тысячей тонн нефти. Она была предназначена для отопительного сезона. Теперь его будут вывозить автомобилями. Заблокированные буксиры и катер останутся на реке до тех пор, пока лед не растает, передает телеканал "Россия 24".