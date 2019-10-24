"Фламенго" стал соперником "Ривер Плейт" по финалу Кубка Либертадорес

В бразильском Рио-де-Жанейро состоялся ответный матч второго полуфинала главного футбольного турнира Латинской Америки – Кубка Либертадорес. В нем путевку в финал оспаривали две бразильские команды – "Фламенго" и "Гремио".

Победу праздновали футболисты "Фла" – они отправили в ворота соперника пять безответных мячей, победив со счетом 5:0. Авторами голов стали Бруно Энрике, Пабло Мари и Родриго Кайо, а Габриэль отметился сразу двумя забитыми мячами.

Первая встреча завершилась между командами вничью (1:1), и благодаря разгромной победе во втором "Фламенго" по сумме двух матчей вышел в финал Кубка Либертадорес. В финале "Фла" сыграет против аргентинского "Ривер Плейта", который в другом полуфинале обыграл "Боку Хуниорс".