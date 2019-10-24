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24 октября 201909:07

В Подмосковье ликвидирован цех по производству поддельного алкоголя

В Подмосковье сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству поддельного алкоголя на территории промышленной зоны. Стражи порядка обнаружили 45 тысяч бутылок с готовой фальсифицированной алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей, передает ТАСС.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, подпольный цех располагался на территории промышленной зоны в деревне Юрово Раменского района. Кроме готовой фальсифицированной продукции, обнаружено более 5 тысяч пятилитровых пластиковых канистр с этиловым спиртом, 6 пластиковых емкостей по 10 кубометров с готовой для розлива спиртосодержащей жидкостью, коробки с пробками, пустая стеклотара, множество рулонов этикеток с наименованиями различных марок водки.

В момент проверки в цехе находились 14 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа, в антисанитарных условиях разливавших алкоголь без лицензии. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело, работа цеха прекращена. Ведется следствие.

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