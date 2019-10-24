Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes оценил состояние президента компании Inteco Management Елены Батуриной в 1,2 миллиарда долларов и поместил ее уже в третий раз на первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России в 2019 году.

Второе место с состоянием в миллиард долларов снова заняла основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук​​​.

Впервые в тройке лидеров оказалась частный инвестор Татьяна Ковальчук — жена бизнесмена Юрия Ковальчука с состоянием в 600 миллионов долларов.