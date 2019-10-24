Установил, сравнялся: Месси штурмует новые рекорды Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов. Капитан каталонцев стал первым футболистом в истории турнира, который забивает хотя бы один гол уже в 15 сезонах подряд.

Об этом сообщает аналитический портал Opta. Накануне Месси поразил ворота чешской "Славии" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны".

Кроме того, пражане стали 33-м клубом в Лиге чемпионов, в ворота которого Месси отправлял мячи. По этому показателю звездный аргентинец, ранее признанный лучшим футболистом XXI века, сравнялся с Криштиану Роналду и Раулем. В данном рекорде теперь троевластие.