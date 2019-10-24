Почему США не атакуют Россию: Китай раскрыл секрет обеспечения мира

"Секрет обеспечения мира" раскрыло китайское издание Sohu. По мнению автора публикации, обладание этим секретом не дает США напасть на Россию. И секрет этот прост: современные стратегические ядерные силы.

Вашингтон как и прежде опасается Россию, несмотря на распад Советского Союза и многократное снижение оборонного бюджета страны, отмечает китайский авто, цитируемые РИА Новости. Держать порох сухим американцев заставляет то, что российские ядерные силы находятся в полной боеготовности.

При этом в Пекине не ожидают нового всплеска гонки вооружений, которая была во время холодной войны. Хотя решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности оказало сильное стратегическое давление на Москву. Россия отвергла все обвинения со стороны США в нарушении договора, но через полгода после того, как США покинули соглашение, со 2 августа 2019 года приостановили его выполнение. Указ об этом в начале июля подписал президент России Владимир Путин.

В 1991 году Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшего СССР, констатирует китайское издание. Это наземные, морские и воздушные средствами нанесения стратегических ударов. Главная роль в российской ядерной триаде по-прежнему уделяется ракетам наземного, а точнее, подземного, базирования.

В ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России, отмечает китайский аналитик. Причина этому в том, что Москва обладает способностью обеспечить надежный ответный удар при ядерном нападении. Кроме того, российская армия имеет все возможности для улучшения своих сильных сторон.

Это, по мнению китайского издания, и подтвердили прошедшие с 15 по 17 октября 2019 года учения "Гром-2019". В них участвовали 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок, включая комплексы "Ярс" и "Искандер", 15 надводных кораблей, 5 подводных лодок, 105 летательных аппаратов, включая 5 стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков, 310 единиц боевой техники. Учениями лично руководил верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Эти учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против других государств, подчеркивал временно исполняющий обязанности начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин. Целью маневров была проверка систем боевого управления. Все выпущенные ракеты успешно поразили заданные мишени на полигонах и подтвердили свои характеристики, отметили в Китае.