В Турции после занятий аквааэробикой умерла россиянка

В турецкой Анталье скончалась российская туристка, впавшая в кому после занятий аквааэробикой.

54-летняя Нелли Лаптева из Дегтярска (Свердловская область) прилетела на курорт в Аланию вместе с дочерью и ее семьей 6 октября. Через два дня она резко почувствовала себя плохо после спортивных занятий.

"Мама потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. Вечером позвонили из госпиталя и сообщили, что произошло кровоизлияние в мозг", — рассказала екатеринбургскому порталу E1.RU дочь женщины Анастасия.

Россиянке была сделана операция, на некоторое время она даже пришла в сознание, однако потом ее самочувствие снова ухудшилось, врачи вынуждены были ввести ее в искусственную кому, а 23 октября женщина скончалась.

Теперь семья собирает документы для транспортировки тела. Однако клиника угрожает не выдать свидетельство о смерти, если не будет оплачено лечение. Дочери уже выплатили медикам 2900 долларов, однако больница требует еще 7000 долларов.

В страховой компании, которая вела переговоры с клиникой, сначала обещали компенсировать расходы, однако отказались, обосновав это тем, что инсульт был вызван аневризмой — хроническим заболеванием. "Мы, конечно, об аневризме никогда и не догадывались", — сетует Анастасия.