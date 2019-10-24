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24 октября 201910:19

Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault

EPA

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке. Это произошло после дисквалификации пилотов Reanault Даниэля Риккьярдо и Нико Хюлькенберга.

Снятие спортсменов с итогового протокола связано с протестом, который сразу после завершения гонки был подан командой Racing Point. Его суть – система автоматической корректировки тормозного баланса, которая была на болидах Renault.

Международной автомобильной федерацией (FIA) не было установлено нарушения технического регламента в связи с данной системой, но в организации признали, что она является вспомогательным средством для пилотирования. А это противоречит статье 27.1 спортивного регламента "Формулы-1", сообщает F1 News.

В итоге, Renault была снята с протокола, из-за чего лишилась девяти очков: восемь на трассе в Японии набрал Риккьярдо, занявший шестое место, и одно – Хюлькенбрег, ставший десятым. В результате перестановок Даниил Квят и был перемещен на две строчки вверх, стал десятым и заработал один балл.

Таким образом, теперь Квят по итогам 17-ти этапов "Формулы-1" имеет в своем активе 34 балла, и за четыре этапа до завершения сезона занимает 11 место в личном зачете.

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