Амурские студенты представили свою модель спутника на форуме в Китае

На международном форуме в Харбине студенты АмГУ представили модель своего первого наноспутника "AMURSAT". Мероприятие объединило представителей образовательных и научно-исследовательских учреждений из разных стран, которые презентовали передовые разработки в сфере спутниковых технологий.

Участники проектной группы научно-образовательного центра Амурского государственного университета продемонстрировали на форуме макет своего изобретения, сообщает ГТРК "Амур". А также будущие инженеры-физики подготовили доклад об опыте разработки, испытании и управлении малыми космическими аппаратами на примере AMGU-1 (AMURSAT). Напомним, что этот наноспутник был запущен в июле этого года с космодрома Восточный.

Стоит отметить, что проект амурчан получил высокую оценку участников международного форума.