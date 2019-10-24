Перебегала на красный: в Иркутске трамвай сбил пешехода

В центре Иркутска в четверг днем, 24 октября, трамвай сбил женщину, перебегавшую перед ним дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая осталась жива и была госпитализирована. О ее состоянии и характере полученных травм не сообщается.