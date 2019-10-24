Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 октября 201912:02

Саммиты "Россия-Африка" будут проходить раз в три года

Саммит "Россия-Африка" в будущем может проходить раз в три года, эту идею уже поддержал президент РФ Владимир Путин.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому взаимодействию по-настоящему системный и комплексный характер", — сообщил глава государства, выступая сегодня на пленарном заседании форума в Сочи. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По слова Путина, стороны уже обсуждали идею учреждения форума "Партнерство Россия-Африка", в рамках которого можно было бы регулярно — раз в три года — проводить встречи глав государства, а раз в год проводить политические консультации на уровне руководителе министерств иностранных дел.

Также президент России заявил о необходимости наращивать совместные усилия в области борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Развитию африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство", — считает Владимир Путин.

В связи с этим, по его мнению, важно активизировать контакты между правоохранительными органами и спецслужбами России и стран Африки.

Сейчас

11:15

Суд продлил арест Уилана до конца года

09:15

Forbes назвал самых богатых женщин России

07:32

Россия проведет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

00:35

Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

21:50

"Зенит" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

19:01

Трамп отменил санкции против Турции

17:02

Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Саммиты "Россия-Африка" будут проходить раз в три года

Саммиты "Россия-Африка" будут проходить раз в три года

20 минут назад
Суд продлил арест Уилана до конца года

Суд продлил арест Уилана до конца года

44 минуты назад
Минкомсвязи: блокировка Telegram не означает запрета на использование

Минкомсвязи: блокировка Telegram не означает запрета на использование

2 часа назад

Трансляции

Форум "Россия - Африка". Пленарное заседание с участием Владимира Путина
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:45

Заявление для СМИ глав РФ и Египта по итогам саммита "Россия - Африка"
16:30

Саммит "Россия - Африка". Встречи Владимира Путина
Все трансляции
Forbes назвал самых богатых женщин России

Forbes назвал самых богатых женщин России

2 часа назад
СМИ узнали о новой утечке данных клиентов "Сбербанка"

СМИ узнали о новой утечке данных клиентов "Сбербанка"

3 часа назад
В Турции после занятий аквааэробикой умерла россиянка

В Турции после занятий аквааэробикой умерла россиянка

1 час назад
Топ-10 стран Европы с самой высокой покупательной способностью населения

Топ-10 стран Европы с самой высокой покупательной способностью населения

6 часов назад
Цирковой медведь атаковал дрессировщика во время представления в Карелии

Цирковой медведь атаковал дрессировщика во время представления в Карелии

2 часа назад
Кинокомпании определили номинантов на "Оскар" среди актеров

Кинокомпании определили номинантов на "Оскар" среди актеров

5 часов назад
На серой ветке московского метро останавливали движение из-за пассажира на пути

На серой ветке московского метро останавливали движение из-за пассажира на пути

56 минут назад
Делать бизнес в России стало легче

Делать бизнес в России стало легче

6 часов назад
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту "Толмачево"

Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту "Толмачево"

5 часов назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

18 часов назад
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

22.10.2019 15:23
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Запаслись пиццей против импичмента: конгрессмены штурмом сорвали заседание комитета по разведке

Запаслись пиццей против импичмента: конгрессмены штурмом сорвали заседание комитета по разведке

1 час назад
Российский учёный намерен исправить "мутацию глухоты" в генах человеческих эмбрионов

Российский учёный намерен исправить "мутацию глухоты" в генах человеческих эмбрионов

1 час назад
Перебегала на красный: в Иркутске трамвай сбил пешехода

Перебегала на красный: в Иркутске трамвай сбил пешехода

1 час назад
Прорыв трубы превратил часть Кирова в "непроглядный" Сайлент-Хилл

Прорыв трубы превратил часть Кирова в "непроглядный" Сайлент-Хилл

1 час назад
Открыт первый в мире "фитнес с пивом"

Открыт первый в мире "фитнес с пивом"

1 час назад
Почему США не атакуют Россию: Китай раскрыл секрет обеспечения мира

Почему США не атакуют Россию: Китай раскрыл секрет обеспечения мира

2 часа назад
Прикрыл собой: в Кемерове легковушка сбила влюбленных и попала на видео

Прикрыл собой: в Кемерове легковушка сбила влюбленных и попала на видео

2 часа назад
Россияне уходят на ипотечные каникулы из-за снижения доходов

Россияне уходят на ипотечные каникулы из-за снижения доходов

2 часа назад
Все в шоке от концепта Mitsubishi на автосалоне в Токио

Все в шоке от концепта Mitsubishi на автосалоне в Токио

2 часа назад
Установил, сравнялся: Месси штурмует новые рекорды Лиги чемпионов

Установил, сравнялся: Месси штурмует новые рекорды Лиги чемпионов

3 часа назад
В Якутии людей эвакуировали с судов, застрявших во льдах

В Якутии людей эвакуировали с судов, застрявших во льдах

4 часа назад
Штрафы за недолив топлива ужесточат через год

Штрафы за недолив топлива ужесточат через год

4 часа назад
Сенсационная находка британского кладоискателя, или Почему археологи не любят журналистов

Сенсационная находка британского кладоискателя, или Почему археологи не любят журналистов

4 часа назад
Россия проведет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

Россия проведет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

4 часа назад
В Париже открывается выставка, посвященная Леонардо Да Винчи

В Париже открывается выставка, посвященная Леонардо Да Винчи

4 часа назад
В Испании диктатора Франко перезахоронят в другом месте

В Испании диктатора Франко перезахоронят в другом месте

5 часов назад
Курды обвинили Турцию в использовании боеприпасов с фосфором

Курды обвинили Турцию в использовании боеприпасов с фосфором

7 часов назад
"Росатом": данные о ввозе из Германии радиоактивных отходов - дезинформация

"Росатом": данные о ввозе из Германии радиоактивных отходов - дезинформация

7 часов назад
Россия призывает США ликвидировать свое химическое оружие

Россия призывает США ликвидировать свое химическое оружие

9 часов назад
Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

9 часов назад
В Израиле оппозиция получила мандат на формирование парламента

В Израиле оппозиция получила мандат на формирование парламента

9 часов назад
В Москве впервые представят балет "Дон Кихот" редакции Рудольфа Нуреева

В Москве впервые представят балет "Дон Кихот" редакции Рудольфа Нуреева

10 часов назад
Оправдание как рекламная кампания: Цукерберг отчитался в Конгрессе

Оправдание как рекламная кампания: Цукерберг отчитался в Конгрессе

10 часов назад
Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

11 часов назад
ООН приветствовала договор России и Турции по Сирии

ООН приветствовала договор России и Турции по Сирии

11 часов назад
Памятник красноармейцам осквернен в чешском городе Остраве

Памятник красноармейцам осквернен в чешском городе Остраве

12 часов назад
По делу о хищении газа арестован еще один родственник Арашуковых

По делу о хищении газа арестован еще один родственник Арашуковых

12 часов назад
Министр Шойгу обсудил с командующим СДС ситуацию на сирийско-турецкой границе

Министр Шойгу обсудил с командующим СДС ситуацию на сирийско-турецкой границе

13 часов назад
"Зенит" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

"Зенит" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

14 часов назад
Эссекс: тела в грузовике могут быть эхом сирийского конфликта

Эссекс: тела в грузовике могут быть эхом сирийского конфликта

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку