Саммиты "Россия-Африка" будут проходить раз в три года

Саммит "Россия-Африка" в будущем может проходить раз в три года, эту идею уже поддержал президент РФ Владимир Путин.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому взаимодействию по-настоящему системный и комплексный характер", — сообщил глава государства, выступая сегодня на пленарном заседании форума в Сочи. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По слова Путина, стороны уже обсуждали идею учреждения форума "Партнерство Россия-Африка", в рамках которого можно было бы регулярно — раз в три года — проводить встречи глав государства, а раз в год проводить политические консультации на уровне руководителе министерств иностранных дел.

Также президент России заявил о необходимости наращивать совместные усилия в области борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Развитию африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство", — считает Владимир Путин.

В связи с этим, по его мнению, важно активизировать контакты между правоохранительными органами и спецслужбами России и стран Африки.