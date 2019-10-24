Суд продлил арест Уилана до конца года

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан до конца 2019 года останется под стражей. В СИЗО он встретит и Рождество. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы. Мера пресечения ему продлена на два месяца, до 29 декабря.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает РИА Новости. В конце лета Уилану было в окончательной редакции предъявлено обвинение. Защита знакомится с материалами его дела.

На заседании суда 24 октября гражданин США заявил отвод прокурору и судье, но суд ему в этих требованиях отказал. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за секретности. Также секретна и фабула обвинения. Пол Уилан на суде продемонстрировал, что его владение русским языком в последнее время улучшилось. Он даже ответил по-русски на несколько вопросов суда без помощи переводчика.

"Я говорю по-русски лучше. Могу сказать "дайте мне одно пиво", —пояснил обвиняемый.

Впрочем, до Нового года умение заказать пиво в баре Уилану вряд ли пригодится.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. Уроженцу Канады, обладателю паспортов США, Канады, Великобритании и Ирландии, грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Бывший морской пехотинец вину в шпионаже не признает. Он регулярно приезжал в Россию с 2007 года. В 2018 году он приехал на свадьбу друга. Но на торжестве так и не появился – был задержан сотрудниками ФСБ России.

Пол Уилан работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner. Эта компания производит автокомпоненты.

Адвокат американца Владимир Жеребенков ранее рассказал, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за переданной ему товарищем флешки в отеле "Метрополь". Обвиняемый полашал, что на электронном носителе информации — фотографии из поездки в Сергиев Посад, где они вместе с другом посетили лавру.

Адвокат Жеребенков считает, что поскольку товарищ Уилана имеет отношение к российским силовым структурам, то он просто мог подставить своего заграничного приятеля ради продвижения по службе.

"Мог получить за это звезды", — так фигурально описал ситуацию защитник Уилана.

Экс-посол США Джон Хантсман пытался упирать на недоказанность обвинений в отношении Пола Уилана, на что МИД России заявил, что американца арестовали в момент проведения противоправных действий, в отличие от дел Бутиной, Ярошенко и Бута.