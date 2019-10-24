"Спартак" заинтересовался нападающим немецкого "Хоффенхайма"

Футбольный "Спартак" включил в список потенциальных приобретений нападающего немецкого клуба "Хоффенхайм" Исхака Бельфодиля. Красно-белые могут совершить покупку алжирского футболиста в ближайшее трансферное окно, которое откроется зимой.

Форвард "Хоффенхайма" связан контрактом со своим нынешним клубом до лета 2022 года. Как сообщает Спортбокс.Ru, Бельфодиль может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро. Именно в такую сумму его оценивает интернет-портал Transfermarkt.

В нынешнем сезоне нападающий провел за "Хоффенхайм" пять матчей, однако отметиться результативными действиями он не смог. Он выступает за немцев с 2018 года. С тех пор в его активе 27 встреч и 15 голов. Также он сыграл 17 матчей, забив два гола.